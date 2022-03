Parità di genere ancora lontana, Saia: «La politica non è riuscita ad annullare il divario»

La Festa Internazionale delle Donne si apre con una notizia tornata alla ribalta nelle ultime ore: per raggiungere la totale parità di genere ci vorranno ancora 151 anni secondo uno studio condotto da Accenture e Quilt.Ai.

«La condizione femminile in Italia rappresenta ancora un argomento complesso; la politica, in primis, non è ancora riuscita a generare buone pratiche che annullino ogni tipo di divario. – commenta il sindaco di Agnone, Daniele Saia – L’8 marzo, quindi, sarà un giorno di vera festa unicamente quando ogni soffitto di cristallo sarà crollato. E ognuno di noi dovrà essere responsabile di questo cambiamento. Un pensiero particolare va a tutte le donne che quest’oggi non festeggeranno di sicuro, come tutte coloro che vivono un drammatico momento sul territorio ucraino. Siamo vicini a tutte voi».