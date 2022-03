“La caccia in Europa: vantaggi e svantaggi del cacciatore italiano”. La caccia negli altri paesi d’Europa è uno dei miti dei cacciatori italiani, ma davvero l’erba del vicino è sempre più verde? Ne parleranno oggi, alle ore 21, nel corso di un webinar dal titolo: “La caccia in Europa: vantaggi e svantaggi del cacciatore italiano” organizzato da Arci Caccia Nazionale. Parteciperanno: Dott. Federico Merli, Tecnico Faunistico, Christian Maffei Presidente Nazionale Arci Caccia. L’evento potrà essere seguito in diretta sulla Pagina Facebook Arci Caccia Nazionale e sul Canale Youtube Arci Caccia Nazionale.

