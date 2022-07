Partito il Camp Tif ad Agnone, mister Donadio: «Raddoppiati i numeri, grazie per la fiducia»

Sessantaquattro atleti, provenienti da Roma, da Agnone, dall’Abruzzo e dal resto del Molise, addirittura da Modena e dagli Usa; otto allenatori nello staff tecnico, uno dei quali dedicato alla formazione dei portieri e due preparatori atletici; sono questi i numeri del Camp Tif che ha preso il via ieri al “Civitelle” di Agnone.

Un ritiro calcistico in piena regola, dedicato al settore giovanile, che porta ad Agnone non solo gli atleti, ma anche le loro famiglie, stimolando quindi il turismo locale, e basato sul perfezionamento della tecnica individuale e sull’aspetto motivazionale del singolo calciatore.

Abbiamo incontrato il mister Pietro Donadio, ideatore della formula vincente del Camp Tif giunto alla seconda edizione, che ci ha spiegato i segreti del successo annunciato per quello che si può definire l’appuntamento calcistico più atteso per quanto riguarda il settore giovanile, sul quale infatti la locale scuola calcio, con l’inossidabile Fernando Sica in testa, ha scommesso e investito fornendo supporto e collaborazione.

Sedute dedicate alla preparazione dei portieri con il mister Edoardo Cozza

Francesco Bottone