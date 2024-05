Party internazionale a Schiavi, ma a base di italian food e spallata: tanti auguri a mister Will King

Scozzesi, americani, italiani e inglesi, italian food e folk dance. Sono stati gli ingredienti del party internazionale organizzato nei giorni scorsi a Schiavi di Abruzzo per festeggiare il compleanno di mister Will King.

Primo da destra il festeggiato Will King

Mister King, che da tempo ha scelto il “tetto” dell’Alto Vastese come luogo per trascorrere una vita tranquilla insieme alla sua compagna, ha invitato in paese le sue figlie, nipoti, amici e parenti dalla Scozia, dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti d’America, per festeggiare in allegria e amicizia il settantesimo compleanno.

Ne è venuta fuori una vera e propria festa di paese, tra l’altro nel centro storico, con gli ospiti internazionali che hanno apprezzato la cucina italiana, dagli arrosticini, ai panini con la porchetta, ai salumi prodotti sul posto e via elencando, ma anche la “spallata”, il celebre ballo del paese.

Notevoli e apprezzate anche dai “locali” le birre prodotte dallo stesso King, al quale vanno gli auguri più cari da parte della redazione dell’Eco e degli amici del paese.