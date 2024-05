Stellantis, l’assessore Magnacca: «La proprietà punta sullo stabilimento della Val di Sangro»

«Una buona notizia per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Atessa e per l’intero Abruzzo. Sono state annunciate importanti novità nel corso dell’incontro tra i sindacati e il CEO Carlos Tavares che fanno allungare lo sguardo sul futuro dell’impianto della Val di Sangro e per l’indotto, in un tempo di incertezze per il settore dell’Automotive».

A dichiararlo l’assessore regionale alle attività produttive e al lavoro Tiziana Magnacca. «Novità che sono il segno evidente di come il gruppo Stellantis continui a puntare sullo stabilimento della Val di Sangro e sui lavoratori, che dal 1981 producono il Ducato. Rassicurazioni rispetto a un territorio attrattivo e su cui scommettere sempre e comunque per le eccellenze che ne caratterizzano l’intero comparto dell’automotive» conclude l’assessore Magnacca.