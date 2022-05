Passaggio all’Anas della ex statale Istonia, il presidente Menna lo promette alla candidata sindaca Di Palma

«Ringrazio di cuore il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna e il consigliere regionale Silvio Paolucci che sono venuti qui a Castiglione Messer Marino, segno di vicinanza e presenza sul territorio, per ascoltare anche la voce dei cittadini». Lo ha dichiarato la candidata sindaca, Silvana Di Palma.

«La messa in sicurezza delle strade provinciali e il loro decoro sono priorità inderogabili della Provincia di Chieti. Ed è su questo presupposto – ha affermato il presidente Menna – che prendo un impegno serio e concreto con tutta la cittadinanza di Castiglione Messer Marino affinché anche qui, come per altre arterie dove siamo già intervenuti o interverremo a breve, si restituisca decoro, ma soprattutto sicurezza per quanti percorrono ogni giorno queste strade. Sarà inoltre mia premura – ha concluso il presidente Menna – iniziare una interlocuzione proficua affinché la strada Istonia passi definitivamente all’Anas».

Il consigliere regionale Silvio Paolucci intervistato sul viadotto Sente

«Il diritto alla salute e il diritto a potersi curare deve essere equo ed accessibile a tutti. – ha aggiunto il consigliere regionale Silvio Paolucci, già assessore alla sanità della giunta D’Alfonso, che torna a sottolineare come a Castiglione Messer Marino questo diritto sia venuto meno «come in altri paesi dell’entroterra». «E’ necessario rafforzare la postazione medicalizzata H24 per la quale mi sono battuto a lungo dando risposte concrete e tangibili, grazie all’impegno e alla determinazione di Silvana Di Palma quando nella scorsa legislatura, con determinazione, volle il passaggio da h 12 ad h 24. E’ inoltre necessario – ha concluso Paolucci – procedere alla nomina di un direttore titolare del Distretto sanitario. Non possono esistere cittadini di serie A e di serie B. Sarà mia premura continuare la battaglia al fine di garantire il diritto alla salute a tutti».