Pesca illegale, sequestrati duemila esemplari di ricci di mare: sanzioni per tremila euro

Questa notte il personale della Guardia Costiera di Vasto ha operato un sequestro di duemila ricci di mare a danno di un pescatore lungo la costa antistante il Comune di Casalbordino, sferrando un duro colpo alla pesca abusiva dei preziosi “frutti di mare”.

Durante mirata attività di pattugliamento lungo il litorale di giurisdizione, i militari individuavano una fonte luminosa in mare e, dopo un lungo appostamento, identificavano un pescatore subacqueo appena giunto a riva. Lo stesso veniva fermato in quanto intento ad effettuare pesca abusiva di ricci di mare mediante l’impiego di attrezzature subacquee (bombole), pratica non consentita dalle norme in vigore.

Detta violazione comportava, oltre all’elevazione di una sanzione amministrativa di tremila euro, anche il sequestro di duemila esemplari di ricci di mare e dell’attrezzatura da pesca impiegata.

Dopo l’attività di identificazione ed accertamento avvenuta presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, il personale militare procedeva all’immediato rigetto in mare dei ricci poiché ancora vivi e vitali.

La pesca sportiva subacquea dei ricci di mare, rammenta la Guardia Costiera di Vasto, è consentita solamente nelle ore diurne, rispettando non solo le dimensioni minime consentite ma anche il limite quantitativo massimo di cinquanta esemplari. La cattura di tali echinodermi può avvenire solo manualmente ed in apnea, pertanto escludendo l’impiego di apparecchi di ausilio alla respirazione subacquea.

L’attività di vigilanza di uomini e donne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto proseguirà, sotto il coordinamento del Compartimento Marittimo di Ortona, lungo tutto il litorale di giurisdizione avendo come obiettivo il contrasto a tali fenomeni, al fine di salvaguardare l’ambiente marino e costiero e di garantire la sicurezza della navigazione e la tutela delle risorse ittiche e del consumatore finale.