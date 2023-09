Picchiò un giovane mandandolo in ospedale, sei anni e otto mesi per lesioni personali aggravate

Pratola Peligna – Nella giornata di ieri, i carabinieri della locale stazione procedono all’arresto di un 33enne pratolano e lo consegnano al carcere di Sulmona. L’uomo, dovrà trascorrere i prossimi 6 anni e 8 mesi tra le mura del carcere poiché condannato in via definitiva per lesioni personali aggravate ai danni di un giovane. I fatti, accaduti a Popoli, risalgono a più di otto anni fa. In quella circostanza, la vittima, a seguito dell’aggressione, venne sottoposta a un delicato intervento chirurgico con ricovero, in prognosi riservata, presso l’ospedale civile di Pescara.

L’ordine di arresto, arrivato dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Pescara, è stato immediatamente eseguito dai militari della stazione che hanno rintracciato l’uomo nel corso dei servizi coordinati dalla compagnia carabinieri di Sulmona.