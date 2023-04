Pnrr, Schael illustra i progetti ai sindaci: «Fidatevi, è una svolta per il territorio»

In giornate nelle quali i fondi Pnrr sono centrali nel dibattito pubblico, dalla provincia di Chieti arriva un segnale rassicurante per quel che riguarda la sanità. A partire da questa sera, il Direttore generale della Asl Thomas Schael sarà nei Comuni, su invito dei Sindaci, per illustrare all’assise civica, ai medici di medicina generale e pediatri e alle autorità locali interessate i progetti già presentati per la realizzazione delle Case della Comunità in 15 località tra paesi e città.

Si parte con Francavilla, per proseguire domani con Guardiagrele, Casoli e Atessa, mentre giovedì sarà la volta di Ortona, Gissi, Castiglione Messe Marino e Villa Santa Maria. Si chiude venerdì con Casalbordino e San Salvo. Restano da programmare gli incontri a Lanciano, Vasto e Chieti, città nelle quali gli investimenti sul territorio andranno a sommarsi a quelli sugli ospedali, ragione per la quale parteciperà anche l’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì.

“Ho accolto volentieri l’invito dei Sindaci a presentare alle comunità locali gli interventi programmati – chiarisce Schael – perché rappresentano una risposta concreta ai bisogni di salute e sono di veloce realizzazione. Per la nostra Azienda è una necessità impellente pensare al territorio, almeno per due ragioni: volontà di costruire una reale alternativa che tenga le persone lontano dall’ospedale in assenza di un fatto acuto, e di dirottare investimenti sul territorio, rimasto a bocca asciutta per troppo tempo. Abbiamo recepito pienamente l’invito della Regione e dell’Assessore Verì in particolare a prestare attenzione alla sanità di prossimità, e questo è stato il tema ispiratore della nostra progettualità, concreta e partecipativa, formalizzata con delibera e presentata agli uffici regionali. Possiamo affermare, senza timore di smentita, che il Pnrr sarà davvero una bella opportunità per la salute in provincia di Chieti. Non è una chimera, né un libro dei sogni, cittadini e amministratori possono fidarsi”.

Com’è noto, la Asl di Chieti ha predisposto progetti per la realizzazione di 15 Case della Comunità, 3 nuovi ospedali di comunità e 15 punti erogativi, per 25 milioni di investimenti. Le opere previste negli elaborati tecnici saranno oggetto di bando di gara a cui sta lavorando l’Agenzia regionale per l’informatica e la telematica.