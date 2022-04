Polizia: Francesco De Cicco a capo della Questura di Chieti

Si è insediato oggi il nuovo questore di Chieti, Francesco De Cicco. Originario di Napoli, De Cicco, già alla guida del Compartimento regionale di polizia ferroviaria di Ancona, a Rimini ha ricoperto per la prima volta il ruolo di questore, dal 2019. È stato vice commissario a Torino e ad Agrigento, ha poi lavorato a Firenze nella Scientifica, a Roma nel servizio centrale operativo e a Pescara con l’incarico di vice questore. Il nuovo questore, che vive da anni a Pescara, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha sottolineato «l’importanza della collaborazione di tutti, in particolare dei cittadini, per la sicurezza e per individuare prima e meglio le problematiche». Prende il posto di Annino Gargano (al centro nella foto in basso, ndr), alla guida della questura teatina dal 2020: originario di Amalfi, arrivava dalla questura di Vibo Valentia ed ora alla questura di Brindisi.

