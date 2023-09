Ponte Guastacconcia, ultimati i lavori di rimozione delle vecchie pile e firma contratto 

È stato firmato questa mattina in Provincia di Chieti il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori di costruzione del nuovo ponte Guastacconcia sulla SP 97 Bonifica di Mozzagrogna, la Tenaglia srl di Casoli. Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori per la rimozione delle pile rimaste nell’alveo del fiume Sangro dopo il crollo del vecchio ponte Guastacconcia di Paglieta, avvenuto il 13 febbraio 2022.

L’intervento di pulizia e rimozione delle spalle laterali del ponte crollato, previsto nell’ambito del progetto di costruzione del nuovo ponte Guastacconcia per un importo complessivo di circa 77.000 euro, è stato avviato lo scorso 21 agosto dalla ditta D’Amico e concluso con la sistemazione delle aree di accesso al cantiere. Il progetto di ricostruzione del nuovo ponte in acciaio corten lungo la SP 97 Bonifica di Mozzagrogna, che poggerà su tre nuove pile nel fiume Sangro, è stato presentato alla cittadinanza il 7 agosto nel teatro comunale di Paglieta dal presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, dal sindaco di Paglieta Enrico Graziani e dai rispettivi tecnici impegnati nella progettazione dell’opera. L’importo complessivo dell’intervento di costruzione del nuovo ponte sul fiume Sangro, inserito nel piano ponti della Provincia di Chieti 2021-2029, è pari a 3.350.000 euro. La ditta Tenaglia srl si è impegnata a concludere i lavori in 240 giorni.

“Da subito ci siamo attivati con gli uffici per dare risposte e soluzioni concrete alla cittadinanza e alla viabilità del territorio, innanzitutto salvaguardando la sicurezza delle persone con la chiusura preventiva del vecchio ponte alcuni mesi prima del crollo del febbraio 2022. Consideriamo la ricostruzione del nuovo ponte Guastacconcia una assoluta priorità vista l’importanza della collocazione strategica dello stesso, arteria di collegamento importante dell’area industriale della Val di Sangro. La ditta Tenaglia, che oggi ha firmato il contratto in Provincia, avvierà il cantiere nelle prossime settimane. L’obiettivo è consegnare nei tempi stabiliti un nuovo ponte in acciaio sicuro e moderno che restituisca al territorio provinciale la piena fruibilità della SP 87, oggi interrotta al km 6+297”, dichiara il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna.