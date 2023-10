Ponte Sente, Ricci al comitato Art. 32: «E’ necessario avere i provvedimenti che consentano di sbloccare l’iter»

Si è tenuto questa mattina presso la sala Giunta della Provincia di Isernia l’incontro richiesto dal Comitato Cittadino Art. 32 Altovastese per fare il punto della situazione in merito al viadotto Sente-Longo.

Un momento della riunione di questa mattina nel palazzo della Provincia di Isernia

Per la Provincia, oltre al Presidente Ricci, erano presenti anche i Consiglieri Scarano e Marcovecchio e il Dirigente del Settore Tecnico Cifelli. Alla riunione ha preso parte l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Michele Marone, anche in veste di Consigliere Giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

In apertura, il Presidente ha ricordato l’importanza strategica che il viadotto Sente-Longo riveste per i collegamenti tra l’Alto Molise e i comuni confinanti della Provincia di Chieti, che da sempre gravitano su quel territorio per ragioni economiche, culturali, sociali, sanitarie.

L’assessore regionale ai lavori pubblici Marone, il presidente Ricci e il consigliere Marcovecchio

« La riapertura al traffico del viadotto è prioritaria per quei territori e per l’intera Provincia», ha sottolineato Ricci che poi ha richiamato i più recenti passaggi degli ultimi mesi, in particolare le risultanze della riunione tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 20 aprile, su iniziativa dell’Avv. Marone, con i dirigenti del Ministero e di ANAS, nel corso della quale si è finalmente individuato il percorso amministrativo da seguire per arrivare alla presentazione del progetto di messa in sicurezza del viadotto Sente-Longo finalizzato alla riapertura al traffico, totale o limitata, con il finanziamento necessario assicurato dal Ministero.

Pompeo Petrella, presidente del comitato Articolo 32 Abruzzo e Molise

Come noto, successivamente a quell’incontro, ANAS ha depositato in Provincia il progetto, avente un quadro economico di € 15,8 milioni di euro. In questi mesi, le interlocuzioni tra Provincia, ANAS e Ministero sono state fitte, con l’obiettivo di arrivare in tempi rapidi alla concessione del finanziamento alla Provincia di Isernia, che consentirà poi di sottoscrivere con ANAS l’ulteriore convezione finalizzata a far iniziare rapidamente i lavori e, quindi, arrivare in tempi rapidi alla riapertura al traffico del viadotto.



L’assessore Marone ha rassicurato tutti sullo stato del procedimento per la concessione formale del finanziamento già individuato: «Il Ministero sta definendo i dettagli della convenzione che la Provincia e ANAS stipuleranno». A breve, inoltre, saranno adottati gli atti che consentiranno alla Provincia di procedere con la sottoscrizione della convenzione con ANAS e, quindi, di avviare i lavori per arrivare alla riapertura al traffico. La pratica è seguita direttamente anche dal Ministro Salvini.

I rappresentanti del Comitato hanno ascoltato e fatto domande, esprimendo fiducia verso lo stato del procedimento e verso l’impegno che le Istituzioni stanno mettendo nella risoluzione della problematica, ma chiedendo di fare presto per evitare che i danni che i territori hanno già subito a causa della chiusura del viadotto siano ulteriormente aggravati.

Sulla stessa linea il Presidente e i Consiglieri Scarano e Marcovecchio che hanno ribadito quanto per la Provincia di Isernia sia essenziale avviare i lavori nel più breve tempo possibile.

«Per la prima volta dopo anni dalla chiusura del viadotto il Ministero ha individuato le risorse per realizzare i lavori . Questo è un segnale che dà fiducia sulle prospettive di riapertura del viadotto Sente-Longo in tempi celeri. Ovviamente – ha chiosato Alfredo Ricci – adesso è necessario avere i provvedimenti che consentano di sbloccare l’iter e avviare materialmente i lavori: su questo l’impegno della Provincia è determinato e, grazie alla costante interlocuzione con l’Assessore Marone, finalmente si sta arrivando a centrare l’obiettivo. Il dialogo continuo con il territorio e non ultimo con il Comitato dà a tutti maggiore forza nell’arrivare al comune obiettivo di ripristinare il pieno esercizio del viadotto».