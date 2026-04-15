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mercoledì 15 Aprile 2026
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Precipitato sul Matese: individuato il corpo senza vita dell’escursionista belga

Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista belga disperso da ieri sera in territorio montano, a Campitello Matese. Dopo il salvataggio della donna avvenuto nella notte, vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza hanno individuato il…

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Si sono concluse tragicamente le ricerche dell’escursionista belga disperso da ieri sera in territorio montano, a Campitello Matese. Dopo il salvataggio della donna avvenuto nella notte, vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza hanno individuato il corpo senza vita dell’uomo.

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