Precipitato sul Matese: individuato il corpo senza vita dell’escursionista belga

Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista belga disperso da ieri sera in territorio montano, a Campitello Matese. Dopo il salvataggio della donna avvenuto nella notte, vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza hanno individuato il…