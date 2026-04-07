Frana Petacciato: la circolazione ferroviaria resta sospesa, rimborso integrale dei biglietti

La circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara - Foggia, resta sospesa tra le stazioni di Vasto San Salvo e Termoli per un movimento franoso in località Petacciato (CB). Al momento non è possibile prevedere i…

La circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara – Foggia, resta sospesa tra le stazioni di Vasto San Salvo e Termoli per un movimento franoso in località Petacciato (CB).

Al momento non è possibile prevedere i tempi di ripristino della linea. Sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che monitorano l’evoluzione del movimento franoso.

I treni a lunga percorrenza provenienti da Nord sono limitati e originari ad Ancona e Pescara. Il trasporto Regionale garantisce il collegamento fino a Vasto San Salvo.

Alcuni collegamenti, da e per la Puglia, percorreranno la linea via Foggia – Caserta – Roma – Bologna con allungamento dei tempi di viaggio.

Tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, si invitano tutti i viaggiatori a consultare i canali di infomobilità di RFI e Trenitalia.

Trenitalia ha previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio.