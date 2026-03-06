Laboratorio di giornalismo: esperienza formativa per la classe terza di Castiglione Messer Marino

Nei giorni scorsi, presso l’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, non abbiamo assistito alla solita lezione di italiano: noi studenti della classe 3°A della Scuola Secondaria di primo grado, guidati dalla docente Martina Rocchio, abbiamo partecipato al laboratorio di giornalismo nell’ambito delle attività di orientamento.

Il laboratorio dal titolo “Alla scoperta del mondo del giornale e dell’editoria di ieri, oggi e domani” ha rappresentato un’occasione unica di apprendimento. Ospite speciale del laboratorio tenutosi nella settimana dal 23 al 27 febbraio è stato il giornalista Francesco Bottone de “L’Eco dell’Alto Molise-Vastese“.

Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo ponendo domande inerenti al mondo dell’editoria, alla sua professione, al percorso di studi affrontato e alla transizione del giornale dalla carta stampata al digitale.

A tal proposito, ci ha consegnato alcune copie del mensile in modo tale da conservare un ricordo tangibile della giornata. Siamo stati entusiasti dell’esperienza perché ci ha permesso di avvicinarci al mondo del lavoro in modo diretto e concreto svolgendo, inoltre, la nostra prima intervista.

Noi studenti, insieme alla docente, cogliamo l’occasione di ringraziare Francesco Bottone per aver accettato l’invito ed essersi reso disponibile nel condividere aspetti della sua vita professionale e i segreti del mestiere lasciando un segno nella nostra carriera scolastica.

Classe 3°A