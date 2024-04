Prescrizioni non rispettate, chiude (ancora) il mattatoio di Agnone. Per macellare le carni si va a Bagnoli del Trigno

Una pesante tegola si abbatte sulla testa di allevatori e titolari di macellerie: ad Agnone chiude ancora il mattatoio comunale. Da giovedì scorso infatti non è più possibile macellare carni nella struttura in via degli Osci nei due giorni settimanali prescritti (lunedì e giovedì). Alla base del nuovo provvedimento, prescrizioni, risalenti a circa un anno fa, mai ottemperate dal Comune altomolisano. La notizia getta nello sconforto gli operatori che ruotano intorno al settore. Da ieri infatti i macellai della zona sono chiamati a macellare le loro carni nel mattatoio di Bagnoli del Trigno con conseguente aggravio delle spese sostenute, le quali inevitabilmente si riversano sui consumatori. Già in un recente passato la problematica era emersa in tutta la sua gravità senza che il Comune trovasse soluzioni idonee.