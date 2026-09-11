Pro loco di Poggio Sannita: Ioletta Marchesani eletta presidente, vice Mattia Battista

«Alla fine di un percorso costruttivo e pieno di dialogo, assumo con onore ed entusiasmo l’incarico che il consiglio direttivo ha voluto affidarmi. Insieme a tutti i consiglieri promettiamo il massimo impegno per ridare alla Pro Loco lo slancio che ha avuto in passato e contribuire in maniera decisiva alla promozione dello sviluppo e del turismo di Poggio Sannita. Rimaniamo aperti a qualsiasi forma di collaborazione con lo sguardo sempre rivolto al futuro e pieno di amore per il nostro paese».

Sono le prime dichiarazioni della neo eletta presidente della Pro Loco di Poggio Sannita, Ioletta Marchesani (con la camicia bianca nella foto, ndr). Con lei, nel direttivo, Mattia Battista nel ruolo di vicepresidente, Candida Bucci tesoriere e Nicole Piera Palomba segretaria.