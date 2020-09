Profughi e lavoro, sinergia tra Regione e Prefettura

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ieri pomeriggio a Pescara, nella sede della Regione in piazza Unione, ha incontrato il Prefetto di Chieti, Armando Forgione, nominato poco meno di due mesi fa.

«Si è trattato di un incontro estremamente cordiale – ha dichiarato Marsilio – nel corso del quale ho garantito la disponibilità, mia personale e dell’intera Giunta regionale, a collaborare su tematiche di interesse comune con l’obiettivo primario di essere sempre al servizio dei cittadini. La figura del Prefetto ritengo sia strategica anche alla luce delle tante vertenze occupazionali che, come istituzioni, ci troviamo a fronteggiare in questo territorio. Al dottor Forgione ho rivolto il mio più caloroso augurio per il prestigioso incarico assunto che, sono certo, porterà avanti con impegno e dedizione».

