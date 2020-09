Un tweet della FIFA Women’s World Cup che elogia e celebra la straordinaria motivazione di Daniela Sabatino, calciatrice che «a 35 anni segna ancora per gioco».

«Daniela Sabatino’s late winner at the weekend kept Fiorentina top of Serie A. How can you not feel the #MondayMotivation from a girl who’s still scoring goals for fun at 35?». E’ il tweet pubblicato sulla pagina ufficiale della FIFA Women’s World Cup.