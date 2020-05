Protesta gilet arancioni, il generale Pappalardo sarà denunciato

AGI – Animata manifestazione del movimento dei “gilet arancioni” del generale dei carabinieri a riposo Antonio Pappalardo, questa mattina in piazza Duomo a Milano, oltre che a Torino e Bologna. A Milano diverse centinaia di persone si sono radunate gridando slogan contro il governo e per “il ritorno alla lira italica”.

In mezzo alla folla, che ha contravvenuto al divieto di assembramento, spiccava la figura di Pappalardo, vestito con una vistosa giacca arancione e cravatta del medesimo colore. Il capopopolo è stato identificato dalla polizia e sarà denunciato proprio per violazione delle norme del Dpcm del 17 maggio, che impedisce ancora gli assembramenti e punisce chi non porta la mascherina.