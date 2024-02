Protezione dei dati personali su servizi web, Vincenzo Sammartino dottore magistrale da 110 e lode

Dopo soli un anno e cinque mesi dalla laurea triennale, Vincenzo Sammartino, figlio di Armando e di Imma Carrano di Agnone, nel pomeriggio di oggi ha conseguito brillantemente, con il voto di 110 e lode, la laurea magistrale in Informatica umanistica. La tesi è il risultato di un ambizioso progetto di ricerca della durata di un anno che ha coinvolto due Dipartimenti dell’Università di Pisa, quello di Informatica e quello di Medicina e Chirurgia e che ha ottenuto un importante risultato, ovvero un innovativo framework “MULTILEVEL DATABASE DECOMPOSITION FRAMEWORK” che sarà anche oggetto di una pubblicazione scientifica.

Il dottor Sammartino mentre discute la sua tesi di laurea magistrale presso l’ateneo di Pisa

L’argomento coinvolge il tema estremamente attuale della sicurezza informatica. Il titolo della tesi è “Protezione dei dati personali su servizi web“. Relatore il professor Fabrizio Baiardi, correlatore Cosimo Comella, dirigente garante per la protezione dei dati personali di Roma.

Gli auguri più cari da parte dei genitori, del fratello Antonio, di nonna Vera, di tutti i parenti, dell’amico coinquilino Luca e di tutti gli amici. Un augurio ed un pensiero particolare arrivano da zia Annalidia: «Caro Vincenzo, ti ho visto nascere, sei stato un bambino ed un adolescente vivace, non sempre compreso e valorizzato sui banchi della scuola in paese, hai dimostrato negli ultimi anni grande impegno, serietà e perseveranza raggiungendo in breve tempo l’obiettivo della Laurea magistrale. Ti auguro grandi successi professionali e lavorativi da perseguire nel pieno rispetto dei valori familiari trasmessi, onestà, passione, spirito di sacrificio e grande dedizione al lavoro. Congratulazioni e ad maiora semper».

Si associa volentieri agli auguri e alle felicitazioni la redazione dell’Eco.