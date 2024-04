Raccolgono e vendono tartufo in periodo di divieto, sanzioni per oltre trentamila euro

I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, in collaborazione con il Gruppo di Isernia della Guardia di Finanza, hanno svolto un’attività di controllo sul commercio del tartufo nero estivo. All’esito degli accertamenti è emerso che cinque persone dedite alla ricerca del tartufo, tutte residenti in regione, avevano raccolto e ceduto in periodo di divieto (secondo la normativa regionale dal 1 aprile al 15 maggio), il prezioso tubero ad un’impresa molisana dedita alla vendita di tartufi.

A carico dei cavatori e della società sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi Euro 33.333,33.

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, per il tramite dei propri Nuclei dipendenti, mantiene sempre alta l’attenzione, attraverso una costante attività di controllo, in merito alla raccolta ed alla commercializzazione del tartufo, sia nero che bianco, in modo che tali attività vengano svolte nel rispetto delle norme poste a salvaguardia dell’integrità del territorio e della biodiversità.