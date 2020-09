Referendum, a Castiglione vota solo la metà degli elettori

Votanti 701, elettori 1397, percentuale del 50,18 per cento. Un elettore su due non ha votato a Castiglione Messer Marino. Le schede nulle sono state dieci, quelle bianche quattro. Il “si” vince con l’85,86 per cento contro il 14,14 per cento del “no”.

A Fraine hanno votato 141 elettori, pari al 54,86 per cento dei 257 elettori iscritti nelle liste elettorali. Il “si” vince con l’85,51 per cento; il “no” si ferma al 14,49 per cento.

A Montazzoli il “si” fa quasi il pieno, con il 94,43 per cento dei voti. Il “no” raccatta appena il 5,57 per cento. I votanti sono stati 453, pari a poco meno del 60 per cento dei 759 aventi diritto.

A Roccaspinalveti ha votato il 52,32 per cento, tradotto in numeri 563 votanti su 1076 elettori. Il “si” prende l’86,31 per cento mentre il “no” solo il 13,69 per cento dei voti.

