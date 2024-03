Riapertura piscina, il sindaco Saia a caccia di altri fondi per l’acquisto di un telo di copertura

Se qualche lavoro pubblico trova intoppi, come nel caso della messa in sicurezza della frana sulla strada comunale “Acciariello” la cui gara di assegnazione è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’assenza dei componenti della commissione, per fortuna ce ne sono altri che procedono piuttosto spediti.

A darne notizia è lo stesso sindaco di Agnone, Daniele Saia, che comunica: «Sappiamo quanto la riapertura della piscina di Agnone stia a cuore a tutti gli appassionati di nuoto e quanto sia importante per tutta la comunità alto molisana. Ed è per questo che come amministrazione comunale stiamo dando il massimo affinché i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico possano concludersi nel più breve tempo possibile».

La chiusura della piscina, infatti, ha fatto perdere alla città di Agnone un flusso costante di nuotatori che alimentava anche altri settori dell’economia locale. «Nei giorni scorsi – assicura il sindaco – c’è stato il getto delle fondazioni del nuovo spogliatoio. E intanto siamo al lavoro anche per reperire i fondi necessari per l’acquisto di un nuovo telo di copertura».