Dissesto idrogeologico, a Belmonte lavori per quasi 700mila euro. Ad Agnone gara rinviata a causa dell’assenza della commissione

Potranno partire a breve, a Belmonte del Sannio, gli interventi di messa in sicurezza di una porzione del territorio comunale a rischio idrogeologico. La Giunta comunale infatti, guidata dal sindaco Errico Borrelli, nei giorni scorsi ha dato il previsto parere favorevole al progetto esecutivo dei lavori che prevedono una spesa complessiva di oltre 685 mila euro.

Si tratta di interventi compresi nel programma triennale delle opere pubbliche, quest’ultimo già approvato con deliberazione consiliare. Il responsabile dell’Area Tecnica, il geologo e sindaco Borrelli, nel settembre scorso ha conferito al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dall’ingegner Maurizio De Vincenzi, e dal geologo Andrea Venosini, i servizi tecnici di ingegneria e architettura di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e di studio e relazione geologica. La messa in sicurezza e il consolidamento rispetto al rischio idrogeologico interesserà le strade comunali “Serra dei Carpini” e “Difesa” e quella denominata “Del Boschetto”. La Giunta municipale, presenti il sindaco Borrelli, il vicesindaco Dalio Mastrostefano e l’assessore Rolando Palomba, ha dato atto che la spesa trova puntuale finanziamento mediante il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con il quale è stato riconosciuto, in favore dell’amministrazione comunale di Belmonte del Sannio, il finanziamento di euro 685.500, con le risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed ha così espresso parere favore, all’unanimità, al progetto esecutivo dei relativi lavori.

Gli stessi potranno partire già nelle prossime settimane, mentre è slittato l’affidamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale “Acciariello” sul territorio di Agnone. Nella giornata di ieri era stato fissato lo svolgimento della procedura aperta per l’affidamento dei lavori, per un importo di 330mila euro, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’assenza dei componenti della commissione.