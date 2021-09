Riapre la piscina coperta in località ‘Tiro a Segno’, aperte le iscrizioni

La Hidro Sport, la società che gestisce la piscina provinciale in località Tiro a Segno, informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2021-2022.

La grande novità è che i corsi sono iniziati da ieri lunedì 13 settembre.

“Se non hai già provveduto ad iscriverti, affrettati – affermano dalla Hidro Sport – perché nel rispetto delle attuali norme anti-covid, il numero massimo di partecipanti ai corsi sarà temporaneamente ridotto. Per accedere in vasca al momento è obbligatorio esibire il green pass, mentre non è attualmente richiesto per gli accompagnatori”.

La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.30 Vieni a trovarci o chiama al 0865-78062