Telefonia e sneakers contraffatti, sequestri della Finanza in Abruzzo

La Guardia di Finanza di Avezzano prosegue nella propria attività di contrasto e repressione del commercio di

prodotti recanti marchi contraffatti. Infatti, all’esito di prolungata attività info investigativa svolta sul territorio, in occasione dei festeggiamenti per il Santo patrono di un comune della Marsica, i militari della Compagnia hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro numerose paia di sneakers contraffatte dei più noti marchi del settore quali “Nike”, “Armani”, “Gucci”, “Alexander McQueen”.

Inoltre, i militari individuavano un soggetto intento alla vendita di accessori per telefonia mobile, in particolare

cover recanti i marchi “Apple”, “Samsung”, “Huawei”, “Louis Vuitton” e “Yves Saint Laurent”, per

complessivi 620 pezzi. Informata la locale Procura della Repubblica per le conseguenti valutazioni.

L’attività posta in essere certifica l’attenzione costante e gli sforzi continui attuati dal Corpo nel contrasto al

fenomeno della contraffazione, alla tutela del “Made in Italy” e più in generale alla tutela del mercato di beni e

servizi, anche a salvaguardia delle attività commerciali locali e nazionali che rispettano le regole.