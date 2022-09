Ricordando il Battaglione alpini L’Aquila, attesa la visita del generale Figliuolo

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, dopo due anni, torna il Raduno “Ricordando il Battaglione alpini L’Aquila” giunto alla quinta edizione. La manifestazione sarà dedicata alla memoria di Valentino Di Franco, deceduto tre mesi fa a 99 anni, ultimo reduce della campagna di Russia. Prevista la partecipazione nella giornata finale (domenica 11 settembre) del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo che per mesi è stato Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

Programma di dettaglio.

Venerdì 09 settembre alle ore 15 in viale delle Medaglie d’Oro, ritrovo e cerimonia di alzabandiera, a seguire sfilamento in parata fino alla Villa Comunale con omaggio floreale alle vittime del terremoto 2009 nel Parco della Memoria; resa degli Onori ai Caduti presso il Monumento della Villa Comunale, omaggio floreale alla stele del Capitano Michele Jacobucci fondatore sezione Ana Abruzzi.

Ore 17:00 Basilica di San Bernardino, Santa messa in suffragio dei Caduti del Battaglione Alpini L’Aquila.

Ore 18: Auditorium del Parco convegno storico sul 150° anniversario della costituzione degli Alpini con ricordo di Valentino Di Franco.

Ore 19: Parco del Castello, rassegna canti popolari a cura del Corale Gran Sasso e alle 21 i “Folkavacca”.

Sabato 10 settembre, ore 16:30 cerimonia di deposizione di una corona alla lapide dei Caduti del Battaglione Alpini nella omonima piazza.

Ore 17:00 all’Auditorium “Renzo Piano” Convegno sul Battaglione Alpini L’Aquila.

Ore 18:30: Parco del Castello “Quel mese d’aprile” rassegna di colori di Montagna a cura del Coro della Portella.

Ore 21: intrattenimento musicale con i Goliardika.

Domenica 11 settembre: dalle ore 10:30 alle 13:00 sfilata delle penne nere nelle vie del centro storico fino a piazza Duomo.

Ore 18:30: Cerimonia di Ammaina bandiera.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione avvenuta il 18 agosto, Raffaele Vivio capogruppo degli alpini di Paganica che coordina l’organizzazione ha sottolineato: «Quest’anno si è voluto dare un taglio diverso alla manifestazione, coincidente con la celebrazione dei 150 anni della costituzione delle Truppe Alpine. Abbiamo voluto quindi, con il prezioso ausilio dei Gruppi di rievocazione storica abruzzesi, una mostra interattiva dedicata alla nostra storia. Abbiamo anche voluto dare un risalto ludico alla manifestazione – ha detto ancora Vivio – tramite l’allestimento di un’area food di altissima qualità, emozionali esibizioni di cori alpini e, da spettacoli serali dedicati, in particolare, ai nostri giovani».

Il Battaglione alpini L’Aquila fu costituito il 13 aprile 1935. Partecipò al Secondo Conflitto Mondiale, nei ranghi del Nono Reggimento alpini, condividendo le sorti dei reparti inquadrati nella 3° Divisione Alpina “Julia” nella durissima campagna di Grecia-Albania e in quella di Russia. Nel 1940-1941 il Battaglione operò anche in Grecia.