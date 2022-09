Alto Molise in mountain bike, presentata la seconda edizione della Granfondo Atene del Sannio

Sabato presso la sala consiliare di palazzo San Francesco in Agnone, è stata presentata la seconda edizione della GRANFONDO ATENE DEL SANNIO – CITTA’ DI AGNONE, gara di mountain bike valida per il campionato MTB Abruzzo – Molise della Federazione Ciclistica Italiana e per la coppa regionale Molisn’t Cup Mtb.

La presentazione si è aperta con un minuto di silenzio in commemorazione della recente scomparsa di Paola Cerimele, attrice di Agnone, sempre sensibile e vicina alle manifestazioni sportive del centro alto molisano come ricordato da Franco Marcovecchio consigliere comunale con delega allo sport.

L’attrice Paola Cerimele

Il presidente della Molise Cycling Team Raffaele Fallone ha illustrato le motivazioni di questo secondo appuntamento dopo l’esperienza del 2021 che ha visto 125 atleti iscritti ed una gara molto dura per le condizioni meteorologiche molto severe. Nonostante il freddo e la pioggia il riscontro nei mesi successivi da parte delle società sportive che hanno portato gli atleti è stato molto positivo, il che ha dato forza all’idea di portare avanti con l’amministrazione di Agnone guidata dal sindaco Daniele Saia la seconda edizione di quest’anno.

Il sindaco Saia ha rivendicato la scelta di presentare il territorio dell’alto Molise e di Agnone anche attraverso lo sport ed in particolare manifestazioni di mountain bike consentendo di conoscere ad atleti e sportivi i sentieri ed i paesaggi che questo tipo di competizioni consentono di offrire.

Da parte dell’amministrazione vi è stato il più ampio supporto alla manifestazione, ma in particolare il raccordo tra le associazioni di volontariato Aido, Fidas, Cooperativa Sirio, Casa Famiglia Villacanale e Associazione Culturale Nuova Villa Canale e volontari della protezione civile ed i neo nati comitati di quartiere che da subito hanno aderito per contribuire al successo della manifestazione.

Luca Di Domenico del direttivo della Molise Cycling Team ha illustrato i contenuti della gara prevista su un percorso di 43km con un dislivello di oltre 1430metri.

La gara partirà dal centro di Agnone alle ore 9.30 del prossimo 11 settembre e sarà riservata agli atleti agonisti delle società sportive provenienti dal vicino Abruzzo, dal Lazio e dalla Campania oltre che dal Molise.

Per favorire un rapporto sempre più forte con il mondo delle due ruote anche per i dilettanti e gli amatori, quest’anno la Molise Cycling Team ed il Comune di Agnone hanno organizzato anche una gara cicloturistica con un percorso di 22km ed un dislivello di solo 440 metri aperta a tutti e percorribile anche con le mountain bike a pedalata assistita.

La gara amatoriale partirà alle ore 10 subito dopo la gara agonistica facendo vivere anche agli amatori i sentieri dell’alto Molise.

Informazioni e iscrizioni: iscrizioni.atenedelsannio@gmail.com