Rimonta degli Allievi di Dell’Oglio: subito sotto di due gol, vincono la partita

Splendida e meritata vittoria dei ragazzi dell’Olympia Agnonese di mister Dell’Oglio nel recupero del campionato regionale molisano categoria Allievi, contro il Bojano per 3-2.

«Partita giocata molto bene dai ragazzi agnonesi, – fanno sapere dalla dirigenza della società – con grande spirito di sacrificio per raggiungere l’obbiettivo della vittoria e per risalire sempre di più la classifica generale. Non hanno mai mollato nonostante una partenza in salita perché dopo venti minuti erano in svantaggio di 2-0. I ragazzi sotto il continuo incitamento dal maestro Dell’Oglio hanno raggiunto il meritato pareggio con reti di Misischia e Fantilli. Nel secondo tempo tutta la squadra spinge sempre di più pervenendo alla terza rete, un eurogol di Misischia che ha trascinato la squadra alla vittoria. A fine gara molto soddisfatto mister Dell’ Oglio che vede sempre di più crescere la sua squadra e i suoi ragazzi che stanno sempre più assimilando i suggerimenti di un vero professionista del calcio».

«Ogni giorno che passa si dedica con passione a questo molto giovanile che fino a qualche anno fa per lui era un tabù e che adesso lo appassiona sempre di più. Complimenti al mister – afferma il responsabile del settore Fernando Sica – grande esempio di vita per i ragazzi dentro e fuori dal campo. Da mettere in evidenza la bravura del nostro portiere Pazzola che si è superato con grandi interventi e non è un caso la convocazione nella rappresentativa allievi di mister Caruso».

Infine Sica mette il rilievo la «grande sportività dei ragazzi, mister e dirigenti del Bojano che a fine gara si sono complimentati con tutti noi e soprattutto con i ragazzi dell’Agnonese per la bravura e sportività dimostrata sul campo. Veramente un bel pomeriggio di sport e di calcio genuino. Complimenti a voi tutti».