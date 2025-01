Un automobilista in transito nella zona industriale di Pozzilli, questa mattina, ha perso il controllo della propria automobile ribaltandosi e finendo fuori strada. Sul posto 118, Vigili del Fuoco della sede Centrale di Isernia e Carabinieri. L’automobilista è stato portato in ospedale per le cure del caso. L’automobile è stata posta in sicurezza.