Riqualificazione ex scuola di Fontesambuco, rimosso l’eternit. Petrecca: «Grazie ai fondi del Pnrr intercettati dalla nostra amministrazione»

Procede spedita la riqualificazione dell’edificio comunale della ex scuola di frazione Fontesambuco. Una misura realizzata con i fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza intercettati dall’amministrazione Saia. Nelle ultime ore sono stati rimossi i pericolosi pannelli in eternit della copertura. Ne dà notizia il consigliere comunale di maggioranza Mario Petrecca che ha coordinato sul posto le operazioni di bonifica. L’importo delle operazioni ammonta a oltre quattrocentomila euro.

«Abbiamo rimosso, in sicurezza e secondo le normative vigenti, tutti i pannelli e i manufatti in amianto presenti sulla struttura. – spiega alla nostra redazione il consigliere comunale Mario Petrecca – Si tratta di interventi posti in essere dalla nostra amministrazione, con fondi specifici intercettati da noi, va precisato, non dalle precedenti amministrazioni come qualcuno vorrebbe far credere».

Gli operai della ditta aggiudicatrice Sammartino Costruzioni srl, opportunamente protetti in modo da preservarsi delle eventuali polveri di amianto, considerate particolarmente pericolose se inalate, hanno rimosso completamente la copertura realizzata negli anni passati con il materiale oggi praticamente messo al bando. Il tutto sarà smaltito secondo le recenti normative in vigore.

Terminata questa prima fase di bonifica, assolutamente necessaria, si procederà con tutti gli altri interventi di riqualificazione dell’edificio comunale in frazione Fontesambuco.