Ristorante aperto oltre l’orario consentito, scatta la chiusura per 5 giorni

I Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, a Scanno, hanno elevato sanzione amministrativa nei confronti del titolare di un bar del borgo ed un cliente sorpreso a consumare cibo e bevande all’interno del locale ben oltre l’orario di apertura consentito.

A Villetta Barrea hanno sanzionato due giovani motociclisti provenienti dalla provincia di Napoli che si erano recati sul Lago di Barrea per una passeggiata in moto fuori porta, senza giustificato motivo, totalmente ignari delle restrizioni previste dall’art. 1 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021.

A Pescasseroli hanno proceduto alla chiusura per giorni cinque di un ristorante di Opi, e sanzionato il titolare ed una addetta che stavano servendo la cena a due avventori, sanzionati anch’essi poiché non rispettavano il previsto distanziamento e non indossavano i dpi.

Gli stessi militari contestavano ad un altro uomo residente ad Opi la violazione dell’art, 1 comma 3 del DPCM 14 gennaio che vieta gli spostamenti non giustificati dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo, poiché fermato pochi minuti dopo la mezzanotte di sabato a bordo della propria vettura, priva tra l’altro della revisione e con la carta di circolazione non aggiornata, non ha fornito alcuna giustificazione al suo spostamento.

«In questo momento è assolutamente prioritario mantenere alta l’attenzione sulle attività di controllo anti covid-19, è necessario operare con grande professionalità e sensibilità per reprimere i comportamenti non corretti e potenzialmente rischiosi per l’aumento della curva dei contagi, a tutela della stragrande maggioranza dei cittadini che si attengono scrupolosamente al rispetto delle regole» dichiara il Cap. Fabio Castagna, Comandante della Compagnia di Castel di Sangro.