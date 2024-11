Riti del fuoco in Agnone: svelati i nomi dei ventidue Comuni partecipanti

Il dicembre del fuoco di Agnone è ormai alle porte. Cresce l’attesa per il primo grande evento che accenderà la stagione delle fiamme del centro altomolisano. Si tratta della terza edizione della “Festa dei Fuochi Rituali” che si svolgerà lungo il corso principale il 7 dicembre alle ore 17:30. Sono 22 i Comuni che parteciperanno al corteo con le loro tradizioni legate al fuoco.

Dal Molise le ‘ndocce di Agnone, Belmonte del Sannio, Bagnoli del Trigno, Civitanova del Sannio e Pietrabbondante; le farchie di Montefalcone nel Sannio, Salcito e Roccavivara; la faglia di Oratino; le laure di Mirabello Sannitico; le lavete di Pietracatella; i fuochi di Sant’Antonio di Padova di Montelongo, le smrcka di Acquaviva Collecroce. Dall’Abruzzo le farchie di Fara Filiorum Petri e Tufillo; i fuochi di Sant’Antonio Abate di Collelongo. Dalla Puglia le fracchie di San Marco in Lamis e i fuochi di San Giuseppe di Casalvecchio di Puglia. Dalla Toscana la torciata di San Giuseppe di Pitigliano, le fiaccole di Abbadia San Salvatore, la focarazza di Saturnia di Marciano e la festa dei fuochi di Badia Prataglia di Poppi.

Il 14 dicembre, alle ore 18, sarà il turno della grande ‘Ndocciata, il classico appuntamento con le fiaccole di Agnone conosciute in tutto il mondo. A seguire, il 24 dicembre alle 18:00, la ‘Ndocciata della tradizione in attesa del Natale.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori il Comune di Agnone, la Pro Loco e l’associazione “La ‘Ndocciata”, in collaborazione con diverse associazioni del territorio, hanno realizzato un cartellone di appuntamenti collaterali che si svolgeranno durante tutto il mese di dicembre. Dai convegni ai concerti, passando per numerosi spettacoli al teatro Italo-Argentino: una programmazione pronta a catturare i diversi gusti del pubblico. Il calendario completo degli eventi è disponibile a questo link: https://shorturl.at/SlwSq