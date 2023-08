Rocciamorgia 2023 – Gli eventi del 2 agosto a Trivento

Continuano gli appuntamenti della VII edizione di “Rocciamorgia – il Molise di Mezzo tra arti e cultura”. Il 2 agosto la manifestazione si sposta a Trivento dove viene dato ampio spazio anche all’arte con le azioni di street art di Kiki Skipi, già a lavoro dal 27 luglio.

Alle ore 11.00 a Salita San Nicola allestimento di espositori per una promozione enogastronomica con produttori e aziende agricole a cura della Pro-loco Terventum. Nel pomeriggio, alle ore 17.00 nella Piazzetta San Nicola, Piccoli parlamenti locali con associazioni e comitati in collaborazione con Legambiente Molise e l’Associazione Centro Storico Trivento. A seguire alle ore 18.00 Antonio Mancinella e Armando Quici dialogano con Antonella Presutti e Adele Fraracci. La serata prosegue alle ore 20.00 con una degustazione di prodotti locali e alle ore 21.30 in programma il concerto “Cuttuni e lamè” di Eleonora Bordonaro e Puccio Castrogiovanni.