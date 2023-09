Rubano in un negozio, coppia di ladri finisce denunciata

La Polizia di Stato del Commissariato di Termoli ha denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due persone, un uomo e una donna, entrambi residenti a Foggia, per il reato di furto aggravato in concorso.

Nella tarda mattinata dello scorso 9 settembre, a seguito di chiamata pervenuta sul numero di emergenza 113, una Volante del Commissariato è intervenuta presso una nota attività commerciale di prodotti elettronici, sita nella cittadina adriatica, per la consumazione di un furto avvenuto poco prima. Come riferito agli Agenti dal personale addetto alla vigilanza, erano stati asportati dagli scaffali del negozio un router ed un ripetitore di segnale wi-fi. I due complici infatti erano riusciti a privare tale materiale delle targhette adesive antitaccheggio e ad occultarlo nella borsa della donna. Grazie anche ad alcune testimonianze, i poliziotti hanno dapprima rintracciato i due sospettati della commissione del furto nonché individuato poco dopo l’autovettura utilizzata dai malviventi, che si trovava in sosta in un’area di parcheggio poco distante dall’esercizio commerciale.

A seguito della perquisizione effettuata sull’auto, è stata rinvenuta all’interno della stessa l’intera refurtiva che, dopo i consueti accertamenti di rito, è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.