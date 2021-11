Saia rende onore ai caduti e ringrazia chi in divisa garantisce la sicurezza nazionale

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha celebrato questa mattina la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate che «costantemente presidiano il territorio italiano per assicurare il rispetto delle norme alla base della nostra Costituzione».

«Il loro lavoro è la nostra sicurezza, – ha sottolineato il primo cittadino davanti al monumento ai caduti – il loro caparbio impegno è il nostro sentirci protetti. Nelle strade, sui mari e nei cieli, il senso di abnegazione degli uomini in divisa è inarrestabile. A tutti loro va un sincero ringraziamento, grazie per essere presenti ogni giorno in difesa della nostra Repubblica e soprattutto della pace in varie zone del mondo per eliminare i conflitti. A tutti gli agnonesi, cittadini consapevoli dello Stato italiano, il compito di non dimenticare mai le gesta passate e attuali dei difensori della nostra Patria, affinché gli errori del passato non vengano più ripetuti. Grazie Milite Ignoto, grazie Forze Armate e grazie a te, Italia, che non ti arrendi e che guardi ad un futuro colmo di speranza».