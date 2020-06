Sanità: la Asl stabilizza venti infermieri

Sono 20 gli infermieri assunti a tempo indeterminato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti grazie all’avviso pubblicato ad aprile per la stabilizzazione del personale precario che, al 31 dicembre scorso, ha maturato i requisiti previsti dal decreto legislativo “Madia“ n. 75/2017, come modificato dall’ultima Legge Finanziaria. I nuovi contratti decorreranno già da martedì prossimo, 16 giugno.

Ma l’opportunità della stabilizzazione non è ristretta ai soli 20 appena assunti, perché l’Azienda intende estenderla anche agli altri infermieri che matureranno i requisiti entro il prossimo 31 dicembre 2020, come indicato dalla stessa normativa.

Nel frattempo, in attesa di poter completare il concorso per infermieri avviato a gennaio, l’Azienda aveva già prorogato i contratti a tempo determinato che riguardano tali figure professionali.

I provvedimenti assunti sul fronte del personale infermieristico fanno riferimento alle indicazioni della Giunta regionale, che, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, aveva previsto per la Asl della provincia di Chieti un fabbisogno di ulteriori 128 unità per le annualità 2019 e 2020 e di altre nove unità per il 2021. I pensionamenti, in particolare, hanno portato nel frattempo alla cessazione di un centinaio di contratti rispetto a quelli conteggiati a fine 2018, per i quali sarà opportuno procedere al reintegro degli organici.