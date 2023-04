Sanità pubblica e accreditata per la salvaguardia delle aree interne, il convegno

Approfondire temi attuali e delicati per fornire informazioni ai cittadini e lanciare proposte alle autorità utili a migliorare un comparto, qual è quello della sanità, che in Molise è in grande difficoltà. Questo l’obiettivo dell’associazione Demetra che, insieme a Confcooperative Molise, vuole accendere i riflettori su tutti gli aspetti che ruotano attorno alla salute, dando voce agli addetti ai lavori, medici esperti che ogni giorno sono a contatto con gli utenti, e agli stessi pazienti.

Domani, giovedì 20 aprile, alle ore 16 nella sala convegni dell’hotel Rinascimento di Campobasso, in via Labanca, 37, si terrà il convegno dal titolo ‘Un modello di sanità pubblica e accreditata utile per la salvaguardia delle aree interne’.

L’evento è patrocinato da Gemelli Molise, Neuromed, Ordine dei medici di Campobasso e dal CSV Molise.

I lavori, moderati dalla giornalista Valentina Ciarlante, saranno aperti dai saluti delle istituzioni presenti e del presidente dell’associazione Demetra Daniele Di Cicco.

Successivamente interverranno Giuseppe De Gregorio, presidente dell’Ordine dei medici di Campobasso, che relazionerà sulla ‘Sostenibilità del servizio sanitario nazionale e regionale’ e Maurizio Pannunzio, fisiatra del Gemelli Molise, il quale parlerà del ‘Modello organizzativo della sanità accreditata’.

Sarà la volta poi di Raffaele Panichella, consigliere delegato dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli, che illustrerà la sua relazione sul tema ‘La mobilità attiva degli istituti accreditati’.

In conclusione Domenico Calleo, presidente di Confcooperative Molise, analizzerà l’argomento relativo all’assistenza sanitaria primaria e l’assistenza sociale territoriale.

Al termine dei lavori si aprirà il dibattito con la platea.

Il convegno in programma domani darà il via al ricco cartellone di iniziative che l’associazione Demetra ha messo a punto per il 2023 e che è stato presentato due settimane fa nella sede di Campobasso del CSV Molise.