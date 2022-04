Sanità: rinnovo Rsu, l’agnonese Bruno Delli Quadri primo eletto della Cisl-Fp

L’agnonese Bruno Delli Quadri (nella foto con il segretario nazionale Cisl Luigi Sbarra) è stato il primo eletto nella lista della Cisl Fp. Nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu della sanità pubblica, l’infermiere professionale del 118 dell’ospedale Caracciolo, ha riportato 112 preferenze su 304 assegnate alla lista. Su scala regionale a fare meglio di Delli Quadri solo Carmine Vasile della Fials, primo eletto in assoluto con 192 voti, e Fernanda De Guglielmo della Fsi (136 preferenze). Gli aventi diritto al voto tra infermieri, tecnici, Oss, amministrativi, sono stati 2508. Nel fine settimana si sono recati alle urne in 1922 (76,6%). Ad Agnone la Cisl conferma di essere il primo sindacato grazie ad una percentuale pari all’80%. Su 79 votanti, infatti, 63 hanno scelto la Cisl. Per Delli Quadri, coordinatore regionale Cisl-Fp, si tratta di un ottimo risultato migliorato rispetto alle scorse votazioni quando fu il quarto eletto in tutto il Molise.

Tutti gli eletti: Maria Luciana Incoronata (30 preferenze), Camilla Di Giulio 55), Ilario Ionata (100), Maria Marchese (47), Rosa Pilla (41), Dino Agosto (41), Gianluigi Angelucci (104), Silvia Colarusso (23), Nicolas Moffa (60), Fernanda De Guglielmo (136), Nicola Cifelli (111), Stefania Santoro (39), Francesco Di Mauro (53), Maria Carolina Pittà (26), Amalia Russo (33), Giovanni Quici (66), Bruno Delli Quadri (112), Antonio Palladino (81), Lucia Steno (63), Luca Crudele (51), Katrin Iacobucci (35), Carmine Vasile (192), Gabriele D’Eramo (30), Alissia de Santis (32), Mauro Iacobucci (100), Mariella Iuliani (35), Nicolino La Fratta (79), Giovanni Maselli (49), Giampaolo Perugini (91), Pino Pistilli (39), Pierfranco Tomassi (67), Mariella Vaino (77), Gaetano Barbagallo (26).