Nella mattinata di oggi, una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta sulla S.P. 87 in territorio di Vinchiaturo per un’autovettura che ha perso il controllo andando a urtare contro il guard rail. Sul posto erano presenti i Carabinieri di Bojano, personale ANAS per la viabilità e il 118 che trasportava le due persone all’ospedale di Campobasso.

