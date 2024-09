Scivola e si frattura una gamba, turista soccorsa in quota dai Vigili del fuoco

Recuperata, nel pomeriggio di oggi, una turista di 59 anni che mentre era in vista al Castello di Roccamandolfi (IS), ad oltre mille metri di quota, probabilmente è scivolata provocandosi una frattura ad una gamba.

Su richiesta del 118 sono stati attivati i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sia dal Presidio Rurale di Macchiagodena (IS), sia dalla Sede Centrale di Isernia con l’invio di personale specializzato in soccorsi in zone impervie (personale specializzato a intervenire con tecniche Speleo alpino fluviali).



La donna è stata collocata su presidi del 118 di Boiano (CB) ed stata trasportata in collaborazione tra il personale 118 e personale VVF per un impervio sentiero fino alla strada, in zona sicura, per il definito trasposto, per le cure del caso, all’Ospedale di Isernia.