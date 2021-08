Scivola sul sentiero, escursionista ferito tratto in salvo dal Soccorso alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato nel primo pomeriggio dalla Centrale operativa del 118 del Molise per un intervento di soccorso a Roccamandolfi. Durante un’escursione un uomo di anni 67 originario di Lesina e residente a Mediglia (Mi), è scivolato lungo il sentiero che attraversa il ponte Tibetano a Roccamandolfi, infortunandosi. I compagni di escursione hanno immediatamente chiamato il 118 per richiedere l’intervento di un’autoambulanza. La Centrale operativa del 118 ha inviato una postazione territoriale e contestualmente, trattandosi di territorio montano ed impervio, ha allertato il Soccorso Alpino. Due squadre del CNSAS sono partite alla volta di Roccamandolfi. La persona ferita, che lamentava dolori al torace per la caduta subìta, è stata presa in carico dai sanitari della postazione territoriale del 118 di Bojano e sottoposta ad accertamenti.

Correlati