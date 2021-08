Incendio tra Fossalto e Pietracupa: trattore resta circondato dalle fiamme (VIDEO)

Ancora fiamme in Molise. Da questa mattina sta bruciando la campagna, in massima parte terreni coltivati, tra Pietracupa e Fossalto. Anche un trattore, intervenuto per tentare di tagliare il fuoco, è rimasto tra le fiamme. Incenerite anche diverse rotoballe. Il forte vento ha reso particolarmente complesse e difficili le operazioni di spegnimento. Vista la velocità di propagazione del fuoco gli operatori hanno richiesto l’intervento di un mezzo aereo. Le fiamme hanno interessato, al momento, contrada Merricato, agro del Comune di Pietracupa.

