Scontro tra auto e moto, centauro finisce in ospedale

Nel pomeriggio incidente stradale a Termoli. Un’auto ed una moto si sono scontrate lungo la via Stati Uniti per cause in corso di accertamenti. Sul posto una pattuglia di Vigili urbani, personale medico del 118 che ha trasportato in ospedale il motociclista rimasto ferito nell’impatto. Operazioni di messa in sicurezza dell’area dell’evento a cura di una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

