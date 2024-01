Scontro tra due auto sulla statale, tre feriti finiscono in ospedale

Nel tardo pomeriggio di oggi, due autovetture sono entrate in collisione sulla SS 158 al km 30+600 nel comune di Colli a Volturno. Tre feriti in totale, di cui uno estratto dalle lamiere contorte dai Vigili del Fuoco di Isernia. La strada statale durante le operazioni di soccorso è stata totalmente interdetta al traffico. I feriti sono stati trasportati dal personale del 118 all’Ospedale per le cure del caso. I rilievi dell’incidente effettuati dal personale dell’Arma dei Carabinieri.

