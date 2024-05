«La cultura è l’arma più potente», congratulazioni a Desiré “campionessa” di inglese

«Congratulazioni per questo primo tuo traguardo». E’ il messaggio speciale per Desiré Caruso che ha completato, in questi giorni, i suoi primi studi di lingua inglese. Un messaggio che arriva dalla mamma, originaria di Castelguidone, e dal papà e che è di insegnamento non solo per Desiré, ma un po’ per tutti: «Sei quanto di più bello possa esistere nonché, orgoglio di vita quotidiano. Sii ambiziosa, anela ad orizzonti sempre più rosei, ma conserva nitida l’umiltà che ti contraddistingue. Abbi sete di sapere, non accontentarti, perché la cultura, è l’arma più potente, l’unica a renderci liberi. Complimenti, Desiré!».

Correlati