“Granfondo Atene del Sannio”, ultimi giorni per approfittare degli sconti

«Dopo tre edizioni di grande successo, non resta che aspettare la prossima per vivere una nuova, entusiasmante giornata all’insegna dello sport, della natura e dello spirito di comunità». L’annuncio è del Comune di Agnone e l’evento sportivo e turistico allo stesso tempo è la quarta edizione della “Granfondo Atene del Sannio”, appuntamento ciclistico divenuto ormai abituale e che si è già dimostrato capace di richiamare appassionati da tutta Italia.

«Le iscrizioni sono aperte, – spiegano dal Municipio di Agnone – e per chi si iscriverà entro il 31 maggio è prevista una promozione speciale con tariffa ridotta». Grazie ai suggestivi percorsi dell’Alto Molise, tra boschi, creste e panorami mozzafiato la GranFondo è diventata una tappa importante nel calendario nazionale. L’organizzazione dell’evento è curata dal “Molise Cycling Team”, la manifestazione gode del patrocinio di Federazione Ciclistica Italiana, CONI e Comune di Agnone. Già da settimane un nutrito gruppo di volontari agnonesi si sta adoperando per preparare al meglio i tracciati e ripulire le strade bianche che saranno poi percorse dai ciclisti, in modo da eliminare possibili intralci o pericoli. «Un lavoro prezioso per garantire sicurezza ed assicurare una esperienza indimenticabile agli atleti. – commentano dall’amministrazione comunale – A loro va il nostro ringraziamento».