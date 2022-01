Screening scolastico a Castiglione: due soli positivi su 115 tamponi rapidi effettuati

Due soli positivi su centoquindici tamponi rapidi effettuati nel pomeriggio di oggi presso la palestra dell’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino. Una buona partecipazione da parte degli alunni che si sono presentati in centoquindici su una popolazione scolastica che si attesta sulle 165 unità. Ennesima prova di maturità e responsabilità da parte di bambini, ragazzi e genitori che hanno risposto in massa all’appello della dirigente scolastica Anna Paolella, prendendo parte attivamente e convintamente alla campagna di screening che permetterà di riaprire in sicurezza la scuola dopo la pausa natalizia. E grazie ai tamponi effettuati oggi, nei prossimi giorni si procederà ad una giornata di vaccinazioni dedicata proprio alla popolazione scolastica dell’istituto comprensivo di Castiglione.

