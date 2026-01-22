Seconde case da vendere agli stranieri, Agnone cerca immobili disponibili per la fiera di Utrecht

Il Comune di Agnone informa la cittadinanza che la Regione Molise, attraverso l’Assessorato alla Cultura e al Turismo, parteciperà per la prima volta alla “Second Home Expo 2026”, in programma a Utrecht (Paesi Bassi) dal 27 al 29 marzo 2026, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al mercato delle seconde case.

L’iniziativa rappresenta una significativa occasione di promozione del territorio molisano e si inserisce pienamente nelle linee programmatiche dell’amministrazione comunale di Agnone, da tempo impegnata nella valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e nella promozione di un turismo lento, sostenibile e di qualità, capace di attrarre nuovi visitatori, potenziali residenti e investimenti.

In tale contesto, il Comune di Agnone ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto ai cittadini proprietari di immobili ad uso abitativo, situati nel territorio comunale, disponibili alla vendita. L’obiettivo è raccogliere dati conoscitivi utili a presentare, in sede fieristica, un’offerta immobiliare rappresentativa delle realtà locali, da trasmettere successivamente alla Regione Molise per le valutazioni di competenza.

Si precisa che la manifestazione di interesse ha carattere esclusivamente ricognitivo e non vincolante e non comporta alcun impegno giuridico o contrattuale, né costituisce attività di intermediazione immobiliare.

Chiunque volesse proporre alla vendita un immobile ad uso abitativo, anche da ristrutturare, dovrà presentare la manifestazione di interesse entro il giorno 14/2/2026, mediante l’invio di una PEC all’indirizzo comune.agnone@legalmail.it oppure con la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo (Allegato A), debitamente compilato e sottoscritto completo di scheda dell’immobile (Allegato B), visura catastale, fotografie dettagliate dell’immobile ed eventuali elaborati tecnici disponibili. Gli allegati sono disponibili al seguente link: https://shorturl.at/l2nwf.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini interessati a cogliere questa opportunità, che può rappresentare un ulteriore strumento di rilancio del territorio, favorendo la conoscenza di Agnone e del suo patrimonio abitativo in un contesto internazionale.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici comunali.